Visite du Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat, mercredi 3 janvier 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-31 16:00:00

La doyenne mondiale des salles de cinéma vous ouvre ses portes le mercredi et le samedi à 14h30.

Visite de la salle, projection de diaporamas sur l’histoire de l’Éden, la famille Lumière et la naissance du cinéma à La Ciotat.

Départ de la visite le mercredi et le samedi à 14h30. Durée de 1h15 à 1h30.



Accueil de groupes également possible à d’autres horaires sur réservation.

25 Boulevard Georges Clemenceau Cinéma Eden-Théâtre

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



