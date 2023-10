Visite du Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat, 4 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La doyenne mondiale des salles de cinéma vous ouvre ses portes le mercredi et le samedi à 14h30..

2023-10-04 14:30:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. .

25 Boulevard Georges Clemenceau Cinéma Eden-Théâtre

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The world’s oldest cinema opens its doors on Wednesdays and Saturdays at 2.30pm.

El cine más antiguo del mundo abre sus puertas los miércoles y sábados a las 14.30 horas.

Das weltweit älteste Kino öffnet mittwochs und samstags um 14:30 Uhr seine Türen für Sie.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de La Ciotat