RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC CLO REB 25 bis Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 6 octobre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Rencontre avec l’auteure locale proposée par l’ILCG (Instance locale de coordination de gérontologie) qui vous fera partager sa façon de travailler, ses idées, ses livres, ses passions.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 14:30:00 fin : 2023-10-06 17:00:00. 0 EUR.

25 bis Rue Raymond Poincaré

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



The ILCG (Instance locale de coordination de gérontologie) invites you to meet the local author, who will share her way of working, her ideas, her books and her passions.

La ILCG (Instance locale de coordination de gérontologie) le invita a conocer a la autora local, que compartirá con usted su forma de trabajar, sus ideas, sus libros y sus pasiones.

Von der ILCG (Instance locale de coordination de gérontologie) angebotenes Treffen mit der örtlichen Autorin, die Sie an ihrer Arbeitsweise, ihren Ideen, ihren Büchern und ihren Leidenschaften teilhaben lässt.

