CAFÉ LITTÉRAIRE 25 bis rue Raymond Poincaré, 13 avril 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Première rencontre littéraire avec François Balaine (Plume), auteur local qui parlera de son travail et ses œuvres.. Tout public

Jeudi 2023-04-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-13 16:30:00. 0 EUR.

25 bis rue Raymond Poincaré Mairie

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



First literary meeting with François Balaine (Plume), local author who will talk about his work.

Primer encuentro literario con François Balaine (Plume), autor local que hablará de su obra.

Erste literarische Begegnung mit François Balaine (Plume), einem lokalen Autor, der über seine Arbeit und seine ?uvres sprechen wird.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE