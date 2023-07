Visite audioguidée du Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence 25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence, 12 juillet 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

L’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises vous propose de (re)découvrir le Relais de Poste aux Chevaux grâce à sa toute nouvelle visite audioguidée. Le parcours de visite vous guidera vers les différents bâtiments qui le composent et vous y découvrirez pas à pas, son histoire et son organisation. De la façade au logis en passant par les écuries, découvrez ou redécouvrez ce site exceptionnel à votre rythme. La visite audio est agrémentée d’effets sonores, de photos du site mais aussi des relais de poste en France, partagées par le Musée de la Poste de Paris. Au cours de cette visite, remontez le temps et vivez l’expérience Relais de Poste ! Durée de la visite : environ 35 minutes Lieu de départ : devant le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-VencePoints d’intérêt : 13 Pour en profiter, rien de plus simple ! : 1) Munissez-vous de votre smartphone et téléchargez gratuitement l’application Izi Travel. 2) Une fois l’application téléchargée, dans la barre de recherche, tapez « Le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence » puis sélectionnez la visite. 3) Grâce à l’application, votre parcours est géolocalisé, vous pouvez maintenant commencer la visite. 4) Laissez-vous guider par les indications qui vous sont données afin de suivre le parcours de visite. Bonne visite ! Informations complémentaires : – Nous vous conseillons de télécharger cet audioguide avant votre venue. Ainsi, vous n’aurez pas à rester connecté pour l’utiliser. Une fois l’application installée, la connexion au réseau n’est plus nécessaire. – Horaires d’ouverture du Relais de Poste : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme..

25 avenue Roger Ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



The Tourist Office of the Crêtes Préardennaises invites you to (re)discover the Relais de Poste aux Chevaux thanks to its brand new audio-guided tour. The tour will guide you to the different buildings that make up the building and you will discover its history and organisation step by step. From the façade to the dwelling and the stables, discover or rediscover this exceptional site at your own pace. The audio tour is enhanced by sound effects, photos of the site and also of post offices in France, shared by the Musée de la Poste de Paris. During this visit, go back in time and experience the Post Office Relais! Duration of the visit: about 35 minutes Departure point: in front of the Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-VencePoints of interest: 13 To enjoy the visit, nothing could be easier! 1) Take your smartphone and download the free Izi Travel application. 2) Once you have downloaded the application, type « Le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence » in the search bar and select the visit. 3) Thanks to the application, your route is geolocated, you can now start the visit. 4) Let yourself be guided by the indications given to you in order to follow the tour. Enjoy your visit! Additional information: – We advise you to download this audio guide before you come. This way, you won’t have to stay connected to use it. Once the application is installed, you no longer need to be connected to the network. – Opening hours of the Relais de Poste: Monday to Friday during the opening hours of the Tourist Office.

La Oficina de Turismo de Crêtes Préardennaises le invita a (re)descubrir el Relais de Poste aux Chevaux gracias a su nueva visita audioguiada. La visita le guiará por los distintos edificios que lo componen y descubrirá su historia y organización paso a paso. Desde la fachada hasta la vivienda y las caballerizas, descubra o redescubra a su ritmo este lugar excepcional. La visita sonora se completa con efectos sonoros y fotografías del lugar y de las oficinas de correos de Francia, compartidas por el Museo de Correos de París. Durante esta visita, retroceda en el tiempo y experimente el Relais de Correos Duración de la visita: unos 35 minutos Punto de salida: frente al Relais de Poste aux Chevaux en Launois-sur-VencePuntos de interés: 13 ¡Para disfrutar de la visita, nada más fácil! 1) Coja su smartphone y descargue la aplicación gratuita Izi Travel. 2) Una vez descargada la aplicación, escriba « Le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence » en la barra de búsqueda y seleccione el recorrido. 3) Gracias a la aplicación, su ruta está geolocalizada, ahora puede iniciar la visita. 4) Déjate guiar por las indicaciones que te den para seguir el recorrido. Disfrute de su visita Información adicional: – Le aconsejamos que descargue esta audioguía antes de venir. De este modo, no tendrás que estar conectado para utilizarlo. Una vez instalada la aplicación, ya no es necesario estar conectado a la red. – Horario de apertura del Relais de Poste: de lunes a viernes durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo.

Das Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises bietet Ihnen die Möglichkeit, die Relais de Poste aux Chevaux mithilfe einer neuen Audioführung (wieder) zu entdecken. Der Rundgang führt Sie zu den verschiedenen Gebäuden, aus denen es besteht, und Sie entdecken Schritt für Schritt seine Geschichte und seine Organisation. Von der Fassade über die Stallungen bis hin zum Logis können Sie diese außergewöhnliche Anlage in Ihrem eigenen Rhythmus entdecken oder wiederentdecken. Die Audioführung wird durch Soundeffekte und Fotos des Geländes und der Poststationen in Frankreich ergänzt, die vom Musée de la Poste in Paris zur Verfügung gestellt werden. Drehen Sie während dieser Führung die Zeit zurück und erleben Sie die Relais de Poste! Dauer der Führung: ca. 35 Minuten Abfahrtsort: vor dem Relais de Poste aux Chevaux in Launois-sur-VenceSehenswürdigkeiten: 13 So einfach ist es, die Führung zu genießen! : 1) Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand und laden Sie die kostenlose App Izi Travel herunter. 2) Sobald Sie die App heruntergeladen haben, geben Sie in die Suchleiste « Le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence » ein und wählen Sie dann die Tour aus. 3) Dank der App ist Ihr Rundgang geolokalisiert, sodass Sie nun mit der Besichtigung beginnen können. 4) Lassen Sie sich von den Hinweisen leiten, die Ihnen gegeben werden, um dem Besichtigungsrundgang zu folgen. Viel Spaß bei Ihrem Besuch! Zusätzliche Informationen: – Wir empfehlen Ihnen, diesen Audioguide vor Ihrem Besuch herunterzuladen. So müssen Sie nicht eingeloggt bleiben, um ihn zu nutzen. Sobald die Anwendung installiert ist, ist keine Netzverbindung mehr erforderlich. – Öffnungszeiten der Poststation: Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamts.

