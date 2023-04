Fantastique Relais de l’Imaginaire 25 Avenue Roger Ponsart, 3 juin 2023, Launois-sur-Vence.

Le Relais de Poste de Launois sur Vence accueillera de nouveau conteurs, légendes, animaux fantastiques pour une balade dans un monde magique ! Tout au long du week-end de nombreuses animations telles que des déambulations, des spectacles de feu ou des projections sur les façades du site viendront rythmer ce moment merveilleux… Illustrateurs, auteurs de livres et de BD seront aussi présents pour de belles rencontres et un concours de costumes sera aussi organisé.Nombreux artisans et commerçants seront sur place pour agrémenter ce week-end..

25 Avenue Roger Ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



The Relais de Poste of Launois sur Vence will welcome again storytellers, legends, fantastic animals for a walk in a magical world! Throughout the weekend, many animations such as wanderings, fire shows or projections on the facades of the site will punctuate this wonderful moment… Illustrators, authors of books and comics will also be present for beautiful meetings and a costume contest will also be organized. Many craftsmen and merchants will be on site to enhance this weekend.

El Relais de Poste de Launois sur Vence acogerá una vez más a cuentacuentos, leyendas y animales fantásticos para pasear por un mundo mágico A lo largo del fin de semana, numerosas actividades como paseos, espectáculos de fuego o proyecciones sobre las fachadas del lugar puntuarán este maravilloso momento… Ilustradores, autores de libros y cómics también estarán presentes para hermosos encuentros y también se organizará un concurso de disfraces. Numerosos artesanos y comerciantes estarán presentes para realzar este fin de semana.

Die Poststation von Launois sur Vence wird wieder Märchenerzähler, Legenden und fantastische Tiere zu einem Spaziergang durch eine magische Welt einladen! Das ganze Wochenende über werden zahlreiche Veranstaltungen wie Umzüge, Feuershows oder Projektionen auf die Fassaden des Ortes den Rhythmus dieses wunderbaren Moments bestimmen… Illustratoren, Buch- und Comicautoren werden ebenfalls anwesend sein, um schöne Begegnungen zu ermöglichen, und es wird auch ein Kostümwettbewerb organisiert.

