Le Relais du Père Noël 25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence, 18 décembre 2021, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2021-12-18

fin : 2021-12-20

Au programme ! Samedi 16 décembre de 13h à 18h: 14h Contes racontés par le père-Noël et ses musiciens 15h chants de Noël par la chorale de Launois évènements 16h danses de Noël par espace danse de Renwez 17h Contes racontés par le Père-Noël et ses musiciens Dimanche 17 décembre de 13h à 18h 14h Contes racontés par le Père-Noël 15h Contes racontés par le Père-Noël 16h danses de Noël par espace danse de Renwez 17h Contes racontés par le Père-Noël Tout au long de la journée: Démonstrations travail de bois par les lutins du père-noël magicien et malicieux Lettre au père-Noël Rencontre avec le père-noël Petite restauration et buvette Nouveaux décors Tarif Entrée 3€ par personne Gratuit pour les moins de 3 ans.

.

25 Avenue Roger Ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-11-30 par Ardennes Tourisme