Soirée Fitness à la salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne, 26 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 21:00:00

Dans le cadre d’un événement autour du fitness, nous vous invitons à venir nombreux à la salle Lauga, dans le quartier du Grand Bayonne, le vendredi 26 janvier 2024.

La soirée aura lieu de 18h à 19h. Cet événeement est organisé par décathlon en partenariat avec l’orange bleue de Biarritz, ils proposeront 3 activités sportives :Yako Baïla, qui proposera de la danse latino, Yako Combat pour du combat, et Yako Attitude qui propose du renforcement postural. L’association Begiraleak sera également présente pour faire une initiation à la danse basque. Pendant cette soirée des stands d’artisans locaux seront sur place pour présenter leur produit (bougie, bijoux, sac et accessoires…) Enfin, il y aura également une restauration sur place : Kalaka food truck qui vous proposera des repas sains et équilibrés..

25 Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Bayonne