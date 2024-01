Spectacle et galette 25 avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt, dimanche 14 janvier 2024.

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:30:00

fin : 2024-01-14 17:30:00

Les Troubadours de la Combade

Danses d’hier et d’aujourd’hui

Tours de chant avec Bernard

Saynètes – « Lou lié à zen chère »

– « Nous touron in au paï »

Buvette et galette à l’entracte

Le prix d’entrée comprend le spectacle et un morceau de galette

Réservation obligatoire avant le 10 janvier 2024.

25 avenue Michel Sinibaldi Salle Bartholdi

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



