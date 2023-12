Festival Grand Bain 2024 – Musiques Electro-pop et house 25 Avenue Maréchal Foch Brest Catégories d’Évènement: Brest

25 Avenue Maréchal Foch Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-02 02:00:00 . Pour sa quatrième édition, Grand Bain prend à nouveau ses quartiers dans la piscine Foch de Brest ! Profitez de la vidange annuelle pour assister à deux soirées de concerts au fond du grand bassin. Pépites électro-pop et house au programme dans un cadre inédit et atypique. Au programme :

Vendredi 1er mars

Poppie

Sternn

Mo

Talisco

Birrd Samedi 2 mars

Bich

Nerlov

Ojos

Bomel

Dju:n Informations pratiques :

Pass 1 jour (Vendredi ou Samedi) 19,99€ (étudiant.e 17,99€)

Pass 2 jours 34,99€

Achat des billets via Weezevent.

Retrouvez le programme complet sur le site du festival. .

25 Avenue Maréchal Foch Piscine Foch

Brest 29200 Finistère Bretagne

Code postal 29200 Lieu 25 Avenue Maréchal Foch Adresse 25 Avenue Maréchal Foch Piscine Foch Ville Brest Departement Finistère

