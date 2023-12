Atelier « Grimoire » 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire Atelier « Grimoire » 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial, 6 août 2024, Paray-le-Monial. Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 15:00:00

fin : 2024-08-06 16:30:00 . Pour y écrire tous leurs secrets ou pour s’improviser apprenti sorcier, cet atelier permettra à chaque participant de fabriquer son propre grimoire ! EUR.

25 Avenue Jean-Paul II Office de Tourisme

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I Détails Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Code postal 71600 Lieu 25 Avenue Jean-Paul II Adresse 25 Avenue Jean-Paul II Office de Tourisme Ville Paray-le-Monial Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Latitude 46.45003 Longitude 4.12102 latitude longitude 46.45003;4.12102

25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paray-le-monial/