Spectacle: « La tête ailleurs » 25 Avenue Honoré Baradat Pau, mardi 12 décembre 2023.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-12 14:30:00

fin : 2023-12-12 15:10:00

Voltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier, la Tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur les ruines de la Tour, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance. Mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’y était pas conviée.

C’est sa mère, qui apparait sous ses traits de jeune femme. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, dont les

pieds ont toujours été sur terre, et une fille, dont la tête est encore ailleurs. À moins que ce ne soit l’inverse ? Avec :

Hélène Cerles, Danièle Klein / Conception et direction artistique : Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet / Texte :

Gwendoline Soublin / Costumes et accessoires : Sabrina Noiraux / Avec le soutien du collège Pierre Emmanuel / En

coréalisation avec l’OARA

A partir de 9ans

Voltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier, la Tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur les ruines de la Tour, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance. Mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’y était pas conviée.

C’est sa mère, qui apparait sous ses traits de jeune femme. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, dont les

pieds ont toujours été sur terre, et une fille, dont la tête est encore ailleurs. À moins que ce ne soit l’inverse ? Avec :

Hélène Cerles, Danièle Klein / Conception et direction artistique : Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet / Texte :

Gwendoline Soublin / Costumes et accessoires : Sabrina Noiraux / Avec le soutien du collège Pierre Emmanuel / En

coréalisation avec l’OARA

A partir de 9ans

.

25 Avenue Honoré Baradat

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Pau