Atelier codage d’aliens 25 Avenue Gaston Fébus Bordes, 18 octobre 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Science-Fiction » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier de codage original !

Des aliens envahissent la bibliothèque de Bordes ! Grâce à cet atelier les jeunes aventuriers de l’espace pourront découvrir les bases du codage à travers un programme spécialement conçu par l’association Les Petits Débrouillards. En binômes sur une tablette, découvrez un petit monde numérique où vivent des aliens : apprenez à les programmer et à les modifier selon vos envies. De 9 à 12 ans..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:00:00. EUR.

25 Avenue Gaston Fébus Mairie

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the « Science Fiction » theme developed this quarter, the Pays de Nay Community of Communes is offering an original coding workshop!

Aliens invade the Bordes library! Thanks to this workshop, young space adventurers can discover the basics of coding through a program specially designed by the association Les Petits Débrouillards. Working in pairs on a tablet, discover a small digital world where aliens live: learn to program them and modify them as you wish. Ages 9 to 12.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del tema « Ciencia Ficción » que se desarrolla este trimestre, la Communauté de Communes du Pays de Nay propone un original taller de codificación

¡Los extraterrestres invaden la biblioteca de Bordes! Gracias a este taller, los jóvenes aventureros del espacio podrán descubrir las bases de la codificación a través de un programa especialmente diseñado por la asociación Les Petits Débrouillards. Trabajando en parejas sobre una tableta, descubrirán un pequeño mundo digital donde viven los extraterrestres: aprenderán a programarlos y a modificarlos a su antojo. De 9 a 12 años.

Im Rahmen ihrer Herbst-Kultursaison und des in diesem Quartal entwickelten Themas « Science-Fiction » bietet die Communauté de communes du Pays de Nay einen originellen Codier-Workshop an!

Aliens dringen in die Bibliothek von Bordes ein! Dank dieses Workshops können die jungen Weltraumabenteurer die Grundlagen des Codierens anhand eines Programms entdecken, das speziell von der Vereinigung Les Petits Débrouillards entwickelt wurde. Entdecke in Zweiergruppen auf einem Tablet eine kleine digitale Welt, in der Aliens leben: Lerne, sie zu programmieren und nach deinen Wünschen zu verändern. Von 9 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay