EN ATTENDANT LE GRAND SOIR – CIE LE DOUX SUPPLICE 25 avenue Fabre d’Eglantine Limoux, 22 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Les Pierres de gué vous invite dans un rituel du bal populaire et des danses traditionnelles revus et corrigés par des circassiens. Un spectacle d’acrobatie, une ode à la danse, une célébration, une introduction à la fête à laquelle le spectateur se retrouvera convié.

A parti de 8 ans – Durée 1h30

[ AVEC ]

AVEC Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto), Guillaume Sendron

EN ALTERNANCE Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, Marie Pinguet, Philipp Vohringer, David Badia

ECRITURE ET MISE EN SCENE Pierre-Jean Bréaud

REGARDS EXTERIEURS Julie Lefebvre et Patricia Marinier

LUMIERE Hervé Lacote

REGIE GENERALE Hervé Lacote et Mathias Flank

COSTUMES Nadia Léon

PRODUCTION Camille Rault-Verprey

Avec le soutien de la ville de Limoux.

2023-10-22 17:00:00

25 avenue Fabre d’Eglantine

Limoux 11300 Aude Occitanie



Les Pierres de gué invites you into a ritual of popular dance and traditional dances revisited and corrected by circus artists. An acrobatic show, an ode to dance, a celebration, an introduction to the festivities to which spectators are invited.

From 8 years – Duration 1h30

[ WITH ]

WITH Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto), Guillaume Sendron

Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, Marie Pinguet, Philipp Vohringer, David Badia

WRITER AND DIRECTOR Pierre-Jean Bréaud

EXTERNAL VISIONS Julie Lefebvre and Patricia Marinier

LIGHTING Hervé Lacote

STAGE MANAGER Hervé Lacote and Mathias Flank

COSTUMES Nadia Léon

PRODUCTION Camille Rault-Verprey

With the support of the city of Limoux

Les Pierres de gué le invita a unirse al ritual del baile popular y las danzas tradicionales, revisitadas y corregidas por artistas de circo. Un espectáculo acrobático, una oda a la danza, una celebración, una introducción a las fiestas a la que los espectadores están invitados.

A partir de 8 años – Duración 1h30

[CON]

CON Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto), Guillaume Sendron

Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, Marie Pinguet, Philipp Vohringer, David Badia

GUIONISTA Y DIRECTOR Pierre-Jean Bréaud

VISIONES EXTERIORES Julie Lefebvre y Patricia Marinier

ILUMINACIÓN Hervé Lacote

ESCENOGRAFÍA Hervé Lacote y Mathias Flank

VESTUARIO Nadia Léon

PRODUCCIÓN Camille Rault-Verprey

Con el apoyo de la ciudad de Limoux

Les Pierres de gué lädt Sie in ein Ritual des Bal populaire und der traditionellen Tänze ein, das von Zirkusleuten überarbeitet und korrigiert wurde. Eine Akrobatikshow, eine Ode an den Tanz, eine Feier, eine Einführung in das Fest, zu dem sich der Zuschauer eingeladen finden wird.

Ab 8 Jahren – Dauer 1,5 Stunden

[MIT ]

AVEC Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto), Guillaume Sendron

ALTERNATIV Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, Marie Pinguet, Philipp Vohringer, David Badia

SCHREIBEN UND REISE Pierre-Jean Bréaud

EXTERNE REGISSE Julie Lefebvre und Patricia Marinier

LICHT Hervé Lacote

GENERALREGIE Hervé Lacote und Mathias Flank

Kostüme Nadia Léon

PRODUKTION Camille Rault-Verprey

Mit der Unterstützung der Stadt Limoux

