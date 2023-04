LIMOUX BRASS FESTIVAL – VIENNA BRASS CONNECTION 25 Avenue Fabre d’Églantine, 1 mai 2023, Limoux.

2ème partie (17h30)

Vienna Brass Connection est un magnifique ensemble composé de jeunes musiciens, dix-sept cuivres et trois percussionnistes autrichiens, tous occupant des postes de premier plan dans les grands orchestres en Autriche et en Allemagne (Orchestre Philarmonique et symphonique de Vienne, Orchestre Symphonique de la WDR de Cologne…).

Une formidable énergie et une virtuosité remarquable au service d’un seul objectif, captiver et émouvoir leur public !

Direction :Johannes Kafka

Trompette :Thomas Bachmair, Gerhard Berndl, Martin Griebl, Christian Hollensteiner, Johannes Moritz, Michael Schwaighofer, Michael Stückler

Cor de Vienne :Manuel Egger,Manuel Huber, Klaus Leherbauer

Trombone :Stefan Obmann,Christian Poitinger (bass), Martin Riener(&euph.), Raphaël Stieger, Christian Winter(&euph.)

Tuba :Christoph Gigler, Markus Nimmervoll,

Percussions :Georg Hasibeder, Leonhard Königseder, Patrick Prammer..

2023-05-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-05-01 . EUR.

25 Avenue Fabre d’Églantine

Limoux 11300 Aude Occitanie



2nd part (5:30 pm)

Vienna Brass Connection is a magnificent ensemble of young musicians, seventeen brass players and three percussionists from Austria, all of whom hold leading positions in major orchestras in Austria and Germany (Vienna Philharmonic and Symphony Orchestra, WDR Symphony Orchestra Cologne?)

A tremendous energy and a remarkable virtuosity in the service of a single objective, to captivate and move their audience!

Direction :Johannes Kafka

Trumpet: Thomas Bachmair, Gerhard Berndl, Martin Griebl, Christian Hollensteiner, Johannes Moritz, Michael Schwaighofer, Michael Stückler

Vienna horn :Manuel Egger,Manuel Huber, Klaus Leherbauer

Trombone :Stefan Obmann,Christian Poitinger (bass), Martin Riener(&euph.), Raphaël Stieger, Christian Winter(&euph.)

Tuba :Christoph Gigler, Markus Nimmervoll,

Percussion :Georg Hasibeder, Leonhard Königseder, Patrick Prammer.

parte 2 (17:30)

Vienna Brass Connection es un magnífico conjunto de jóvenes músicos, diecisiete instrumentistas de metal y tres percusionistas austriacos, todos ellos titulares de importantes orquestas de Austria y Alemania (Filarmónica y Orquesta Sinfónica de Viena, Orquesta Sinfónica WDR de Colonia…).

Su tremenda energía y notable virtuosismo sirven a un único propósito: ¡cautivar y emocionar a su público!

Director: Johannes Kafka

Trompeta: Thomas Bachmair, Gerhard Berndl, Martin Griebl, Christian Hollensteiner, Johannes Moritz, Michael Schwaighofer, Michael Stückler

Trompa de Viena :Manuel Egger,Manuel Huber, Klaus Leherbauer

Trombón :Stefan Obmann,Christian Poitinger (bajo), Martin Riener(&euph.), Raphaël Stieger, Christian Winter(&euph.)

Tuba :Christoph Gigler, Markus Nimmervoll,

Percusión :Georg Hasibeder, Leonhard Königseder, Patrick Prammer.

2. Teil (17.30 Uhr)

Vienna Brass Connection ist ein wunderbares Ensemble aus jungen Musikern, siebzehn Blechbläsern und drei Schlagzeugern aus Österreich, die alle führende Positionen in großen Orchestern in Österreich und Deutschland bekleiden (Wiener Philharmoniker und Symphoniker, WDR-Symphonieorchester Köln?).

Mit ihrer enormen Energie und bemerkenswerten Virtuosität dienen sie einem einzigen Ziel: ihr Publikum zu fesseln und zu bewegen!

Leitung:Johannes Kafka

Trompete:Thomas Bachmair, Gerhard Berndl, Martin Griebl, Christian Hollensteiner, Johannes Moritz, Michael Schwaighofer, Michael Stückler

Wiener Horn :Manuel Egger,Manuel Huber, Klaus Leherbauer

Posaune:Stefan Obmann,Christian Poitinger (Bass), Martin Riener(&euph.), Raphael Stieger, Christian Winter(&euph.)

Tuba:Christoph Gigler, Markus Nimmervoll,

Percussion :Georg Hasibeder, Leonhard Königseder, Patrick Prammer.

