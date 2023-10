Concert FRANCE – Le Quercy 25 Avenue du Quercy Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Concert FRANCE – Le Quercy 25 Avenue du Quercy Villefranche-de-Rouergue, 24 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Trio Basse, batterie, vielle à roue. Dès 20h. Entrée prix libre..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

25 Avenue du Quercy

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Bass, drums and hurdy-gurdy trio. Starting at 8pm. Free admission. Trío de bajo, batería y zanfona. A partir de las 20.00 horas. Entrada gratuita. Trio Bass, Schlagzeug, Drehleier. Ab 20 Uhr. Eintritt freier Preis. Mise à jour le 2023-10-18 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu 25 Avenue du Quercy Adresse 25 Avenue du Quercy Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville 25 Avenue du Quercy Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.35322746654565;2.0304196153795147

