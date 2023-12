Soirée jeux de société au coin du feu 25 Avenue du Desclaud Tresses Catégories d’Évènement: Gironde

Tresses Soirée jeux de société au coin du feu 25 Avenue du Desclaud Tresses, 15 décembre 2023, Tresses. Tresses Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:30:00

Avec ces températures hivernales, la Ludothèque vous propose de passer une soirée jeux de société bien au chaud, en mettant à l’honneur les jeux d’hiver. De 8 à 99 ans, tout le monde est le bienvenu pour un moment convivial.

25 Avenue du Desclaud Ludothèque Terres de jeu

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT de l'Entre-deux-Mers

