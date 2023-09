Atelier La parole aux parents 25 Avenue du Desclaud Tresses, 14 octobre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Un nouvel atelier sur la parentalité vous attend mais celui-ci sera centré sur les adolescents. Cet espace dédié aux échanges et à la discussion vous permettra d’aborder votre rôle de parents, le développement de l’enfant/adolescent et les questionnements et problématiques qui en découlent. Cette animation sera encadrée par une accompagnante dans la parentalité qui vous expliquera la phase de l’adolescence. Animation gratuite mais sur inscription..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

25 Avenue du Desclaud Ludothèque / Château de la Séguinie

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A new workshop on parenting awaits you, but this one will focus on teenagers. This space for exchange and discussion will enable you to address your role as parents, the development of the child/adolescent and the questions and issues that arise. This event will be led by a parenting coach who will explain the teenage phase. The event is free, but registration is required.

Le espera un nuevo taller sobre paternidad, pero éste se centrará en los adolescentes. Este espacio dedicado al intercambio y al debate le permitirá abordar su papel como padres, el desarrollo del niño/adolescente y las preguntas y cuestiones que se plantean. Este evento estará dirigido por un coach de padres que le explicará la adolescencia. El acto es gratuito pero es necesario inscribirse.

Es erwartet Sie ein neuer Workshop zum Thema Elternschaft, der sich jedoch auf Jugendliche konzentrieren wird. In diesem Raum, der dem Austausch und der Diskussion gewidmet ist, können Sie Ihre Rolle als Eltern, die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen und die daraus resultierenden Fragen und Probleme erörtern. Diese Veranstaltung wird von einer Elternbegleiterin geleitet, die Ihnen die Phase der Adoleszenz erklärt. Die Veranstaltung ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT de l’Entre-deux-Mers