Atelier La parole aux parents 25 Avenue du Desclaud Tresses, 7 octobre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

La ludothèque propose aux parents un temps d’échanges et de discussions autour de la parentalité. Cet espace de partage sera animé par une accompagnante et vous pourrez aborder divers thèmes : le rôle du parent, le développement de l’enfant, les questionnements et interrogations que vous avez… Animation gratuite mais inscription obligatoire par téléphone ou mail..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

25 Avenue du Desclaud Ludothèque / Château de la Séguinie

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The toy library offers parents a time to exchange ideas and discuss parenting issues. This space for sharing will be led by a support worker, and you’ll be able to discuss a range of topics: the role of the parent, child development, your own questions and concerns… The event is free, but you must register by phone or e-mail.

La ludoteca ofrece a los padres un tiempo para hablar de cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos. Este espacio para compartir estará dirigido por un trabajador de apoyo y en él podréis hablar de diversos temas: el papel de los padres, el desarrollo del niño, las preguntas y dudas que tengáis… El acto es gratuito, pero hay que inscribirse por teléfono o correo electrónico.

Die Ludothek bietet Eltern eine Zeit des Austauschs und der Diskussion rund um die Elternschaft. Dieser Raum des Austauschs wird von einer Betreuerin geleitet und Sie können verschiedene Themen ansprechen: die Rolle der Eltern, die Entwicklung des Kindes, Ihre Fragen und Unklarheiten… Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail ist jedoch erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT de l’Entre-deux-Mers