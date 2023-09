Soirée jeux de société 25 Avenue du Desclaud Tresses, 29 septembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Venez passer une soirée conviviale, en famille ou entre amis, en jouant à des jeux de société. Le thème de la soirée est « C’est la rentrée ! ». Cette animation est ouverte à tous, dès 8 ans..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 23:30:00. EUR.

25 Avenue du Desclaud Ludothèque / Château de la Seguinie

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a convivial evening, with family or friends, playing board games. The theme of the evening is « It’s back to school! This event is open to everyone, aged 8 and over.

Ven a pasar una velada de convivencia con la familia y los amigos jugando a juegos de mesa. El tema de la velada es « ¡La vuelta al cole! Este evento está abierto a todos, a partir de 8 años.

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit der Familie oder mit Freunden und spielen Sie Gesellschaftsspiele. Das Thema des Abends lautet « C’est la rentrée! ». Diese Animation ist für alle ab 8 Jahren offen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT de l’Entre-deux-Mers