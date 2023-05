Soirée jeux de société 25 Avenue du Desclaud, 30 juin 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Profitez d’une soirée jeu de société en famille ou entre amis sur le thème de la musique. A partir de 8 ans..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

25 Avenue du Desclaud

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a board game evening with family and friends on the theme of music. Ages 8 and up.

Disfruta con tu familia y amigos de una tarde de juegos de mesa sobre el tema de la música. A partir de 8 años.

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen Abend mit Gesellschaftsspielen zum Thema Musik. Ab 8 Jahren.

