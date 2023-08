FASCINANT WEEK-END – STREET ART ET VINS AU MUSEE SPIKTRI 25 avenue des vignerons Ferrals-les-Corbières, 22 octobre 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

Venez découvrir un univers unique et surréaliste : Le musée SPIKTRI street art universe se situe dans l’ancienne cave coopérative du village de Ferrals et cette vieille dame relookée aura 90 ans. Cela se fête !

Au programme de cette fascinante journée un voyage temporel dans l’univers Spiktronien à destination de toute la famille ; des projections d’images et de vidéos, une chasse aux trésors pour les enfants, pour les épicuriens, un accord planètes et vins avec le partenariat des Celliers d’Orfée et bien d’autres surprises encore..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

25 avenue des vignerons

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



Come and discover a unique and surrealistic universe: the SPIKTRI street art universe museum is located in the old cooperative cellar in the village of Ferrals, and this old lady will be 90 years old. That’s something to celebrate!

On the program for this fascinating day: a journey through time in the Spiktronian universe for the whole family; image and video projections, a treasure hunt for children, for epicureans, a planetary and wine pairing in partnership with Celliers d?Orfée, and many other surprises.

Venga a descubrir un universo único y surrealista: el museo del universo artístico callejero SPIKTRI se encuentra en la antigua bodega de la cooperativa del pueblo de Ferrals, y esta anciana maquillada cumple 90 años. ¡Es algo que hay que celebrar!

En el programa de este día fascinante: un viaje en el tiempo por el universo Spiktroniano para toda la familia; proyecciones de imágenes y vídeos, una búsqueda del tesoro para los niños, para los epicúreos, un partido entre planetas y vinos con la colaboración de Celliers d’Orfée y muchas otras sorpresas.

Entdecken Sie eine einzigartige und surreale Welt: Das SPIKTRI Street Art Universe Museum befindet sich in der ehemaligen Genossenschaftskellerei des Dorfes Ferrals und diese alte, neu gestaltete Dame wird 90 Jahre alt. Das ist ein Grund zum Feiern!

Auf dem Programm stehen an diesem faszinierenden Tag eine Zeitreise in das Spiktronien-Universum für die ganze Familie, Bild- und Videoprojektionen, eine Schatzsuche für Kinder, für Genießer eine Kombination aus Planeten und Weinen in Zusammenarbeit mit den Celliers d’Orfée und viele weitere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois