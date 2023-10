Conférence : « Paysage et transitions » 25 avenue des Maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc, 18 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Paysages et Transitions est une conférence à deux voix entre Quercy Energies, Agence Locale de l’Energie et du Climat du Lot, et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot, pour échanger sur les relations entre paysage défis de la transition énergétique..

2023-10-18 20:00:00 fin : 2023-10-18 22:00:00. EUR.

25 avenue des Maronniers Salle des fêtes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Paysages et Transitions is a two-way conference between Quercy Energies, Agence Locale de l?Energie et du Climat du Lot, and the Conseil d?Architecture, d?Urbanisme et de l?Environnement du Lot, to discuss the relationship between landscape and the challenges of energy transition.

Paysages et Transitions es una conferencia en dos partes entre Quercy Energies, la Agencia Local de la Energía y el Clima del Lot, y el Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente del Lot, para debatir la relación entre el paisaje y los retos de la transición energética.

Landschaften und Übergänge ist eine zweistimmige Konferenz von Quercy Energies, der lokalen Energie- und Klimaagentur des Departements Lot, und dem Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot, um sich über die Beziehungen zwischen Landschaft und den Herausforderungen der Energiewende auszutauschen.

Mise à jour le 2023-10-15 par OT Cahors – Vallée du Lot