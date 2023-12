Soirée anniversaire « CRAFT en Fête ! » 25 Avenue de la Brenne Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2023-12-22 18:30:00

fin : 2023-12-22 23:00:00 . “Regarde un peu, c’est le moment parfait pour décompresser en participant à la fête du 1er anniversaire de CRAFT !” Venez célébrer une année riche en créativité, rencontres et découvertes. Plongez dans une ambiance rock, délectez-vous autour d’une délicieuses crêpes salées/sucrées, et savourez une bière presque locale faite par un ami producteur (surprise!). Vibrez au Rythme de 3 Groupes Musicaux :

– 1 Set Pop Rock

– 1 Set Grunge avec Dougla

– 1 Set Mix Métal – Punk – Rock Start : vendredi 22 décembre 2023 à 18h30 Tiers-lieu : CRAFT – 25 avenue de la Brenne, 21540 SOMBERNON Réserver votre place pour être sûr de profiter de nos délicieuses crêpes & bières

Entrée Gratuite & Ouvert à tous + Prix libre au chapeau pour les musiciens

Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au 0380412146 ou par e-mail à contact@craft-atelier.com. Vous pouvez également réserver directement sur notre site internet www.craft-atelier.com. À très bientôt pour une soirée inoubliable ! EUR.

25 Avenue de la Brenne

Sombernon 21540

