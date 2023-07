Partir en livre – Atelier Art’magazine 25 Avenue Charles de Gaulle Saucats, 12 juillet 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Atelier « Art’magazine » à la bibliothèque de Saucats.

Pour les enfants à partir de 12 ans, réalisation d’un atelier sur le thème de la liberté avec des revues..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

25 Avenue Charles de Gaulle Bibliothèque de Saucats

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Art’magazine » workshop at the Saucats library.

For children aged 12 and over, create a workshop on the theme of freedom using magazines.

Taller « Art’magazine » en la biblioteca de Saucats.

Para niños a partir de 12 años, taller sobre el tema de la libertad a partir de revistas.

Workshop « Art’magazine » in der Bibliothek von Saucats.

Für Kinder ab 12 Jahren, Durchführung eines Workshops zum Thema « Freiheit » mit Zeitschriften.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Montesquieu