Partir en livre – Atelier Ouvrez la cage aux oiseaux 25 Avenue Charles de Gaulle Saucats, 11 juillet 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Atelier « Ouvrez la cage aux oiseaux »

Pour les enfants de 6/8 ans, temps de lecture d’album sur le thème de la liberté et un temps d’activité manuelle..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

25 Avenue Charles de Gaulle Bibliothèque de Saucats

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open the birdcage » workshop

For children aged 6/8, time for reading an album on the theme of freedom and a time for manual activity.

Taller « Abrir la jaula

Para niños de 6/8 años, un tiempo de lectura de un álbum sobre el tema de la libertad y un tiempo de actividad manual.

Workshop « Öffnet den Vogelkäfig »

Für Kinder im Alter von 6/8 Jahren, Zeit, um ein Album zum Thema Freiheit zu lesen und eine Zeit für handwerkliche Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Montesquieu