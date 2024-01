LIMOUX BRASS FESTIVAL – REINHOLD FRIEDRICH QUINTET/BRASS BAND OCCITANIA 25 Av. Fabre d’Eglantine Limoux, vendredi 26 avril 2024.

Limoux Aude

Début : 2024-04-26 20:30:00

Limoux Brass Festival est de retour pour sa 16ème édition, prêt à vous étonner et à vous émerveiller du 25 au 28 avril 2024.

Première partie – 20h30

2011, un groupe d’amis passionnés par la musique de cuivre crée le Brass Band Occitania, formation de type «Brass-Band » anglo-saxon rassemblant 35 musiciens. Cet ensemble est composé de musiciens professionnels, d’élèves du Conservatoire National de Musique de Toulouse et de professeurs de musique de la région Midi-Pyrénées.

Dirigé par Lucas MAZERES-LEIGNEL, le Brass Band Occitania possède un large répertoire de musiques de concert, allant de l’œuvre classique au morceau traditionnel pour Brass Band en passant par la musique de film aux standards de variété.

Florian Wielgosik (France) Elève de Dirk Hirthe, de Gérard Buquet et de André GiIbert puis de François Thuillier, Florian Wielgosik peut déjà se prévaloir de plusieurs concours prestigieux, dont un premier prix au Concours Instrumental International de Markneukirchen. Il est nommé professeur assistant de tuba à l’Ecole de Musique d’Antibes en 2023. Depuis janvier 2015 Florian Wielgosik est Tuba solo de l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo.

Deuxième partie – 21h45

Réunis autour du célèbre trompettiste Reinhold Friedrich, ces cinq virtuoses européens issus des plus grands orchestres mondiaux proposent compositions et reprises avec un niveau de perfection exceptionnel. La volonté de cet ensemble est de mettre en lumière la musique écrite pour le quintette de cuivres. Un plateau de stars mondiales à ne pas manquer !

Reinhold Friedrich (Trompette/Soliste de Orchestre du Festival de Lucerne)

Jeroen Berwaerts (Trompette/Ex-soliste de l’Orchestre NDR Elbphilharmonie)

Lasse Mauritzen (Trompette/Soliste de l’Orchestre Symphonique National du Danemark)

Ian Bousfield (Trombone/Ex-soliste de l’Orchestre Symphonique National de Londres, Symphony Orchestra et Orchestre Philharmonique de Vienne)

Thomas Roisland (Tuba/Soliste de l’Orchestre Symphonique National du Danemark)

25 Av. Fabre d’Eglantine

Limoux 11300 Aude Occitanie



