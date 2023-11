Nocturne Givrée 25 av des Alpages Les Houches, 26 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Nocturne « Spéciale Noël ». Habillez-vous dans le thème ! Animations et jeux collectifs, à partir de 6 ans.

Boissons chaudes offertes par l’Office de Tourisme. Lots offerts par Les 2 marmottes et Sun Valley. Entrée gratuite et prêt de patins.

2023-12-26 20:00:00 fin : 2023-12-26 22:00:00. .

25 av des Alpages Patinoire des Houches

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Nocturne « Christmas Special ». Dress in the theme! Entertainment and group games, ages 6 and up.

Hot drinks courtesy of the Tourist Office. Prizes donated by Les 2 marmottes and Sun Valley. Free admission and skate loan

Noche especial de Navidad. ¡Vístete con la temática! Entretenimiento y juegos en grupo para niños a partir de 6 años.

Bebidas calientes por cortesía de la Oficina de Turismo. Premios donados por Les 2 marmottes y Sun Valley. Entrada gratuita y préstamo de patines.

Nocturne « Special Christmas ». Ziehen Sie sich dem Thema entsprechend an! Animationen und Gruppenspiele, ab 6 Jahren.

Heiße Getränke werden vom Fremdenverkehrsamt angeboten. Von Les 2 marmottes und Sun Valley gestiftete Preise. Freier Eintritt und Schlittschuhverleih

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc