Découverte du Gravel 25 Av. de Sarlat Souillac, 1 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Découverte des chemins castinés de Pinsac, près de la Dordogne… Départ en convoi depuis la bicicleta ravito vers le circuit de 7km. Parcours d’environ 1h30 avant le retour tous ensemble à la bicicleta pour le pot d’après rando..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 10 EUR.

25 Av. de Sarlat La Bicicleta

Souillac 46200 Lot Occitanie



Discover Pinsac’s cast-iron paths, near the Dordogne… Departure in convoy from the bicicleta ravito for the 7km circuit. The ride lasts around 1h30 before returning to the bicicleta for a post-hike drink.

Descubriendo los caminos almenados de Pinsac, cerca de la Dordoña… Salida en convoy de la bicicleta ravito para el circuito de 7 km. La ruta dura alrededor de una hora y media antes de volver todos a la bicicleta para tomar algo después de la ruta.

Entdecken Sie die kastrierten Wege von Pinsac in der Nähe der Dordogne… Abfahrt im Konvoi von der Bicicleta-Raststätte zur 7 km langen Strecke. Die Strecke dauert ca. 1,5 Stunden, bevor wir alle zusammen zur Bicicleta zurückkehren, um den Umtrunk nach der Wanderung einzunehmen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne