25 Arts Seconde CWB|Paris, 6 mai 2022, Paris.

Du vendredi 06 mai 2022 au samedi 14 mai 2022 :

. gratuit

La 3ème édition de notre cycle dédié aux films d’artistes et films sur l’art – 25 Arts Seconde – poursuit sa sonde de l’image en mouvement et des intrications entre art contemporain et cinéma.

A la faveur de cette Saison Liquide_ Ethique Barbare innervée par des ambitions indisciplinées questionnant autant les ordonnancements que les modes d’assignation, réhabilitant des modes d’appréhension du réel déclassifiés, la 3ème édition de notre cycle dédié aux films d’artistes et films sur l’art – 25 Arts Seconde – poursuit sa sonde de l’image en mouvement et des intrications entre art contemporain et cinéma.

Au total, en projection et en ligne, quelque 15 propositions qui au-delà de saisir l’ici et le maintenant, le dévoilent d’une façon toute singulière, comme en parallaxe. Place au décloisonnement des langages formels.

Cette édition s’incarne en une morphologie démultipliée et se greffe aux Rencontres Internationales Paris/Berlin.

Elle se déploi elors d’une soirée de projections qui s’achève sur un Dj Set et en cyberespace, où sur une plateforme de streaming seront à découvrir des œuvres troublant les seuils de l’imaginaire, sélectionnées par la critique et commissaire Mathilde Roman, invitée à construire ce pan de programmation.

La photographie de l’affiche du cycle est signée par Vincen Beeckman – arpenteur engagé de la marge et des périphériques. Différents volets constitueront donc ce cycle, qui a pour ambition de cerner des états liquides, situés et poreux de la création actuelle.

Sara Anedda & Stéphanie Pécourt

Artistes présent.e.s :

LAËTITIA BOURGET | BROGNON ROLLIN | LAURIE CHARLES | EDITH DEKYNDT | MESSIEURS DELMOTTE

EVA GIOLO | ELISE GUILLAUME | YANIS KOUSSIM | JACQUES LIZÈNE | NAÏME PERRETTE

LAURE PROUVOST | ENRIQUE RAMIREZ | STEPHANIE ROLAND | LAURE COTTIN STEFANELLI

DRIANT ZENELI

Dj Set : ZOË MC PHERSON / Photographie : VINCEN BEECKMAN

Trois temps fort de ce cycle :

■ Volet cyberespace – du 6 au 14 mai :

Une sélection de films d’artistes signée par Mathilde Roman, en ligne sur 25artsseconde.cwb.fr.

■ Volet exposition – du 29 avril au 29 mai :

L’Haleine des Statues par le duo d’artistes Brognon Rollin

■ Volet projection & Dj Set – le 6 mai | 20h :

Soirée de projections suivi d’un DJ Set de Zoë Mc Pherson

CWB|Paris 46 rue Quincampoix 75004 Paris

DR