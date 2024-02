25 ans du Festival des Bœufs Gras de Pâques Laguiole, samedi 9 mars 2024.

25 ans du Festival des Bœufs Gras de Pâques Laguiole Aveyron

Le Festival des Bœufs Gras de Pâques à Laguiole fête ses 25 ans ! Un programme enrichit pour partager un moment convivial qui célèbre la race Aubrac.

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 MARS 2024 à LAGUIOLE

Éleveurs et professionnels de la race bovine Aubrac Filière viande- se réunissent pour présenter les labels et filières de qualités « Bœufs Fermier Aubrac Race Aubrac Label Rouge ». « Fleur d’Aubrac IGP », « Animaux Bio de race Aubrac ».

Samedi

– 220 animaux seront exposés sur le nouveau foirail (sous chapiteau).

– 7h30 Arrivée des animaux

– 11h00 Opération du jury – Fermeture du foirail aux éleveurs

14h00 Ventes aux enchères suivies des transactions – Ouverture du foirail au public

20h30 Soirée repas Bœuf au Comptoir au menu 8 recettes de bœuf, aligot de l’Aubrac, à déguster d’une façon originale accoudé au comptoir et en musique.

Ouverture des inscriptions pour la soirée 7 février à 10h.

Dimanche

– Exposition des animaux sur le foirail

– 10h30 Défilé dans les rues du village décorées aux couleurs du Festival. Groupe folklorique Lou Oyolos , confréries, bandas

– 12h00 Bénédiction des bœufs

– 10h00 à 18h00 Salon du chocolat au gymnase (organisé par l’APEL école et collège Saint-Matthieu)Réservations et renseignements Tourisme en Aubrac Bureau de Laguiole

Organisateur Laguiole Expo65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie laguiole@tourismeenaubrac.com

L’événement 25 ans du Festival des Bœufs Gras de Pâques Laguiole a été mis à jour le 2024-02-05 par OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE