25 ans de l’opération « Nettoyons la nature » E.Leclerc ouvre les inscriptions le 02 mai 2022

L’opération « Nettoyons la nature » organisée par les Centres E.Leclerc, revient pour la 25ème édition. Elle réunit chaque année des centaines de milliers de volontaires de tous âges qui ont pour intérêt commun d’agir concrètement pour l’environnement. Pendant trois jours, les participants nettoient des sites urbains ou naturels, dégradés par toutes sortes de déchets. Comment s’inscrire en ligne ? Pour être bénévole et participer à la 25ème édition de l’opération les 23, 24 et 25 septembre 2022, les inscriptions sont ouvertes à tous à partir du 02 mai. Chacun peut s’inscrire directement sur Internet via le site [www.nettoyonslanature.leclerc](http://www.nettoyonslanature.leclerc) ou par téléphone au 09 69 399 400 (coût d’un appel local). Une fois inscrit, chaque responsable de site recevra un courrier lui permettant de retirer son kit de nettoyage « Nettoyons la nature » dans le centre E.Leclerc le plus proche de son domicile. Ce kit comporte entre autres gants, sacs poubelles et chasubles. 25 ans de mobilisation pour la préservation de l’environnement Chaque année, ce sont près de 550 000 bénévoles (publics scolaires, associations ou particuliers) qui collectent en 3 jours environ 200 tonnes de déchets dans plus de 14 000 sites, à travers toute la France. Depuis 25 ans, E.Leclerc rassemble des bénévoles qui s’engagent à ramasser les déchets du site de leur choix, afin d’éliminer un maximum d’éléments polluants en un minimum de temps. Cette opération permet d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète. Le Mouvement E.Leclerc a créé cette opération en 1997 avec pour ambition de préserver la nature, mais aussi de sensibiliser par la pédagogie et la convivialité à la valeur inestimable que représentent les terres, plages, montagnes et espaces verts. Cette année, cet élan de solidarité doit se poursuivre pour préserver tous ces beaux paysages et parce qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes !

Bois de Vincennes Rte de la Pyramide, 75012 Paris Quartier de Picpus Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T00:00:00 2022-05-02T23:00:00