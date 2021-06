25 años de la Musica Cuenca, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cuenca.

La Fête de la Musique à Cuenca va fêter ses 25 ans. ————————————————— ### L’événement qui aura lieu les 18 et 19 juin de l’année en cours réunira des personnalités de la musique locale et nationale ainsi que de nouveaux talents qui, pendant deux jours consécutifs, présenteront diverses propositions dans les genres rock, metal, indie, électro, hip hop, entre autres. Cette version de la Fête de la Musique se déroulera sur différentes scènes, tant publiques que privées, avec la participation de plus de 30 groupes, DJ et solistes, ce qui permettra réunir une centaine d’artistes locaux et nationaux. Pour le samedi 19 juin, des espaces tels que le Musée Municipal d’Art Moderne, l’Ancienne École Centrale et les Maisons Patrimoniales de la Lira et des Posadas ont été aménagés. La Fête de la Musique 2021 pourra être vécu avec intensité mais en respectant les paramètres de biosécurité établis par les organismes de contrôle. Tous les concerts seront diffusés sur les réseaux sociaux.

