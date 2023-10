Visite de l’exposition « Une nature favorable » 25 Allée De Philadelphie Aix-en-Provence, 24 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Miriam Hartmann vous propose une visite, une rencontre au sein de l’exposition. Soyez libre de venir entre 13h et 16h pour contempler et interroger l’artiste. Autres dates pour accueillir des groupes sont possibles – n’hésitez pas de nous contacter..

2023-10-24 13:00:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

25 Allée De Philadelphie Les Méjanes – Bibliothèque patrimoniale Méjanes et archives municipales Michel Vovelle

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Miriam Hartmann invites you to join her on a tour of the exhibition. Feel free to come along between 1 and 4 pm to contemplate and question the artist. Other dates for groups are possible – please contact us.

Miriam Hartmann le invita a acompañarla en un recorrido por la exposición. No dude en venir entre las 13.00 y las 16.00 horas para contemplar y preguntar a la artista. Es posible organizar otras fechas para grupos; póngase en contacto con nosotros.

Miriam Hartmann lädt Sie zu einem Besuch und einer Begegnung in der Ausstellung ein. Sie können zwischen 13:00 und 16:00 Uhr kommen, um die Künstlerin zu betrachten und zu befragen. Andere Termine für Gruppen sind möglich – bitte kontaktieren Sie uns.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence