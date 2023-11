Sandrine Expilly & Miriam Hartmann : Une nature favorable, deux artistes sur les traces de Saint-John Perse 25 Allée De Philadelphie Aix-en-Provence, 15 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La poésie de Saint-John Perse, par sa dimension au-delà de toute raison limitative, permet aux artistes d’échapper à la tentative de vouloir comprendre. Elle se tient au-delà. Il lui revient d’errer au sein de « la nature favorable » qui féconde les poèmes..

2023-09-15 13:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00

Les Méjanes – Bibliothèque patrimoniale Méjanes et archives municipales Michel Vovelle

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The poetry of Saint-John Perse, with its dimension beyond all limiting reason, allows artists to escape the attempt to understand. It stands beyond. It is up to him to wander within the « favorable nature » that fertilizes his poems.

La poesía de Saint-John Perse, con su dimensión más allá de toda razón limitadora, permite a los artistas escapar al intento de comprender. Se sitúa más allá. A él le corresponde vagar dentro de la « naturaleza favorable » que fecunda los poemas.

Die Poesie von Saint-John Perse ermöglicht es Künstlern durch ihre Dimension jenseits aller einschränkenden Vernunft, dem Versuch, verstehen zu wollen, zu entgehen. Sie steht jenseits davon. Es ist ihre Aufgabe, in der « günstigen Natur » zu wandern, die die Gedichte befruchtet.

