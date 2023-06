Médusa 25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Le Poët-Laval Médusa 25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval, 8 juillet 2023, Le Poët-Laval. Le Poët-Laval,Drôme Elisabeth Gilbert Dragic

Vernissage samedi 8 juillet à partir de 18h..

2023-07-08 à ; fin : 2023-08-15 . .

25 A Route de la Faïencerie L’USINE

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Elisabeth Gilbert Dragic

Opening on Saturday July 8 from 6pm. Elisabeth Gilbert Dragic

Inauguración el sábado 8 de julio a partir de las 18.00 horas. Elisabeth Gilbert Dragic

Vernissage am Samstag, den 8. Juli ab 18 Uhr. Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Le Poët-Laval Autres Lieu 25 A Route de la Faïencerie Adresse 25 A Route de la Faïencerie L'USINE Ville Le Poët-Laval Departement Drôme Lieu Ville 25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le poet-laval/