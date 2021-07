Valloire Valloire Savoie, Valloire 25/07 – Festival « Valloire Baroque » La Traverse (Le Off) : The woods so wild – Consort Brouillamini Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

25/07 – Festival « Valloire Baroque » La Traverse (Le Off) : The woods so wild – Consort Brouillamini Valloire, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Valloire. 25/07 – Festival « Valloire Baroque » La Traverse (Le Off) : The woods so wild – Consort Brouillamini 2021-07-25 – 2021-07-25 Salle Gabriel Julliard Rue des Boriots

Valloire Savoie Musique instrumentale anglaise pour consort de flûtes à bec, de la Renaissance à Purcell. +33 4 79 59 03 96 https://www.festivalvalloirebaroque.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Étiquettes évènement : Autres Lieu Valloire Adresse Salle Gabriel Julliard Rue des Boriots Ville Valloire lieuville 45.16771#6.4296