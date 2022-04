25/07 – Festival “Valloire baroque” – La Fenice, direction Jean Tubéry – Godi Fiorenza ! de Antonio Brunelli Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

25/07 – Festival “Valloire baroque” – La Fenice, direction Jean Tubéry – Godi Fiorenza ! de Antonio Brunelli Valloire, 25 juillet 2022, Valloire. 25/07 – Festival “Valloire baroque” – La Fenice, direction Jean Tubéry – Godi Fiorenza ! de Antonio Brunelli Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption Valloire

2022-07-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-25 22:30:00 22:30:00 Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption

Valloire Savoie Godi Fiorenza ! par La Fenice, Direction Jean Tubéry

Programme : Œuvres de Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Giulio Caccini, Cristoforo Malvezzi, Antonio Brunelli, Francesca Caccini, Jacopo Peri, Marco da Gagliano. contact@festivalvalloirebaroque.com +33 4 79 59 03 96 Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption Valloire

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Autres Lieu Valloire Adresse Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Valloire lieuville Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l'Assomption Valloire Departement Savoie

Valloire Valloire Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valloire/

25/07 – Festival “Valloire baroque” – La Fenice, direction Jean Tubéry – Godi Fiorenza ! de Antonio Brunelli Valloire 2022-07-25 was last modified: by 25/07 – Festival “Valloire baroque” – La Fenice, direction Jean Tubéry – Godi Fiorenza ! de Antonio Brunelli Valloire Valloire 25 juillet 2022 Savoie Valloire

Valloire Savoie