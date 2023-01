25ᵉ édition de la Saint-Pierre des Marins Fécamp, 4 février 2023, Fécamp .

25ᵉ édition de la Saint-Pierre des Marins

Fécamp Seine-Maritime

2023-02-04 – 2023-02-06

Fécamp

Seine-Maritime

Le premier week-end de février se déroule la traditionnelle Saint-Pierre des Marins qui, chaque année, rend hommage aux marins disparus en mer.

SAMEDI 4 FEVRIER

Défilé hommage

18h : départ du musée Les Pêcheries direction l’Hôtel de Ville de Fécamp.

Parcours : chaussée Gayant, avenue Gambetta, place Adolphe-Bellet, rue Jacques-Huet, place du Général-Leclerc.

DIMANCHE 5 FEVRIER

Office religieux à l’église Saint-Etienne à la mémoire des marins disparus en mer – de 9h45 à 11h

Cérémonie du souvenir au Petit Parc

11h15 : départ du cortège de l’église Saint-Etienne et procession vers le Petit Parc pour inauguration du Cénotaphe et dépôts de gerbes.

Remise des décorations, médailles d’Honneur et du Mérite Maritime.

Défilé hommage

11h50 : fin de la cérémonie du souvenir et départ vers la Criée de Fécamp.

Cérémonie de bénédiction

12h15 : bénédiction de la mer et des navires à quai par monsieur le Curé.

LUNDI 6 FEVRIER

Office religieux à l’église Saint-Etienne à la mémoire des marins disparus en mer avec la participation du Chœur d’Hommes d’Yport – à 10h30

Le premier week-end de février se déroule la traditionnelle Saint-Pierre des Marins qui, chaque année, rend hommage aux marins disparus en mer.

SAMEDI 4 FEVRIER

Défilé hommage

18h : départ du musée Les Pêcheries direction l’Hôtel de Ville de Fécamp.

Parcours : chaussée Gayant, avenue Gambetta, place Adolphe-Bellet, rue Jacques-Huet, place du Général-Leclerc.

DIMANCHE 5 FEVRIER

Office religieux à l’église Saint-Etienne à la mémoire des marins disparus en mer – de 9h45 à 11h

Cérémonie du souvenir au Petit Parc

11h15 : départ du cortège de l’église Saint-Etienne et procession vers le Petit Parc pour inauguration du Cénotaphe et dépôts de gerbes.

Remise des décorations, médailles d’Honneur et du Mérite Maritime.

Défilé hommage

11h50 : fin de la cérémonie du souvenir et départ vers la Criée de Fécamp.

Cérémonie de bénédiction

12h15 : bénédiction de la mer et des navires à quai par monsieur le Curé.

LUNDI 6 FEVRIER

Office religieux à l’église Saint-Etienne à la mémoire des marins disparus en mer avec la participation du Chœur d’Hommes d’Yport – à 10h30

Fécamp

dernière mise à jour : 2023-01-18 par