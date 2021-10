Paris La Bellevilloise île de France, Paris 24KGOLDN La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

24KGOLDN en concert à La Bellevilloise vendredi 21 janvier 2022. Depuis juillet 2020, le nom 24KGoldn est sur toutes les lèvres grâce à son single « Mood » (feat. Iann diorr) : un titre inratable sur TikTok et les plateformes de streaming, dépassant aujourd’hui la barre du milliard d’écoute. Ce succès sans pareil est suivi par un remix avec Justin Bieber et J Balvin. La chanson apparait sur son premier album « El Dorado ». Un opus salué pour son audacieux mélange d’influences musicales : pop, hip-hop, pop rock, trap, emo… Telle était son intention : « On ne peut pas me ranger dans une case ». Avant de connaitre le succès planétaire de « Mood », le rappeur californien signait déjà un titre dans le Top 100 du Billboard avec le single « Valentino » tiré de son premier EP « DROPPED OUTTA COLLEGE », suivi de près par « City of Angels ». Son talent reconnu lui vaut aujourd’hui des collaborations en tout genre avec Cleant Bandit, Yungblud, Quavo ou encore Machine Gun Kelly. Le hitmaker de Californie sera en concert exceptionnel à La Bellevilloise le 21 janvier 2022 ! Concerts -> Hip-Hop La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

