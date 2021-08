24Hrs for the Ocean : Projection du documentaire “Birds of America” de Jacques Loeuille Deauville, 4 septembre 2021, Deauville.

24Hrs for the Ocean : Projection du documentaire “Birds of America” de Jacques Loeuille 2021-09-04 – 2021-09-04 Cinéma du Casino Barrière 2 rue Edmond Blanc

Deauville Calvados

Cette année le Festival du Cinéma Américain collabore avec l’association Time for the Ocean. Le film documentaire “Birds of America” de Jacques Loeuille (1h21) a été sélectionné dans la section “Les Docs de l’Oncle Sam”.

Le film raconte une contre-histoire politique des États-Unis à travers les oiseaux disparus de l’œuvre du peintre naturaliste français et père de l’écologie américaine, Jean-Jacques Audubon.

Résumé : Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon, père de l’écologie américaine, forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, “Birds of America” retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national. Le film questionne l’impact symbolique et réel que produisent les extinctions de masse et la dégradation de l’environnement sur la constitution politique des pays, et sur nos façon de vivre. Partant de l’idée que les oiseaux d’Amérique sont un ciment national, les États-Unis ne se forgeraient-ils pas alors une image dans le reflet fantomatique de leur ancien éden ?

