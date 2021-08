24Hrs for the Ocean : Projection “Artificialis” suivie d’une conversation avec le réalisateur Deauville, 4 septembre 2021, Deauville.

24Hrs for the Ocean : Projection “Artificialis” suivie d’une conversation avec le réalisateur 2021-09-04 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-04 13:30:00 13:30:00 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Projection “Artificialis” de Laurent Grasso, suivie d’une conversation Christophe Ono-dit-Biot et Laurent Grasso.

Le film “Artificialis” interroge la notion d’exploration au travers de nouveaux outils, capables de révéler un monde invisible, auquel nous n’avions pas accès jusqu’à présent. Il donne à voir un territoire ambigu, spectral, en pleine mutation, où réalité

et virtualité se superposent et où les repères se trouvent totalement dissouts.

Laurent Grasso vit et travaille entre Paris et New York. Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il a été lauréat du Prix Marcel-Duchamp en 2008 et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Son travail a été présenté à l’occasion de nombreuses expositions individuelles conçues dans des dispositifs immersifs, comme récemment au Musée d’Orsay à Paris, au Jeonnam Museum of Art en Corée du Sud, au Centre Pompidou x West Bund Museum à Shanghaï, ou

encore au Parvis de Tarbes (Midi-Pyrénées). Il est représenté par les galeries Perrotin et Sean Kelly, New York.

Film de Laurent Grasso

Artificialis, 2020

Durée : 27 mn

Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.

L’accès aux Franciscaines est soumise à la présentation du pass sanitaire.

Projection “Artificialis” de Laurent Grasso, suivie d’une conversation Christophe Ono-dit-Biot et Laurent Grasso.

Le film “Artificialis” interroge la notion d’exploration au travers de nouveaux outils, capables de révéler un monde invisible, auquel…

contact@lesfranciscaines.fr +33 2 61 52 59 20 https://lesfranciscaines.fr/fr

Projection “Artificialis” de Laurent Grasso, suivie d’une conversation Christophe Ono-dit-Biot et Laurent Grasso.

Le film “Artificialis” interroge la notion d’exploration au travers de nouveaux outils, capables de révéler un monde invisible, auquel nous n’avions pas accès jusqu’à présent. Il donne à voir un territoire ambigu, spectral, en pleine mutation, où réalité

et virtualité se superposent et où les repères se trouvent totalement dissouts.

Laurent Grasso vit et travaille entre Paris et New York. Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il a été lauréat du Prix Marcel-Duchamp en 2008 et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Son travail a été présenté à l’occasion de nombreuses expositions individuelles conçues dans des dispositifs immersifs, comme récemment au Musée d’Orsay à Paris, au Jeonnam Museum of Art en Corée du Sud, au Centre Pompidou x West Bund Museum à Shanghaï, ou

encore au Parvis de Tarbes (Midi-Pyrénées). Il est représenté par les galeries Perrotin et Sean Kelly, New York.

Film de Laurent Grasso

Artificialis, 2020

Durée : 27 mn

Réalisé à l’invitation du musée d’Orsay, le film a bénéficié du généreux soutien de la société des American Friends of the Musée d’Orsay et de la collaboration exceptionnelle de la galerie Perrotin.

L’accès aux Franciscaines est soumise à la présentation du pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-08-16 par