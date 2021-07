Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Manche, Saint-Pierre-de-Coutances 24h00 en Nature Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-de-Coutances

24h00 en Nature Saint-Pierre-de-Coutances, 7 août 2021, Saint-Pierre-de-Coutances. 24h00 en Nature 2021-08-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-08 12:30:00 12:30:00 Aquascole 1 Rue du Viquet

Saint-Pierre-de-Coutances Manche Saint-Pierre-de-Coutances En compagnie de l’association AVRIL, venez vous immerger en pleine nature le temps d’un week-end en famille, activité sensorielle, ludique, découverte, balade nocturne, dormir en pleine nature… Inscription obligatoire. En compagnie de l’association AVRIL, venez vous immerger en pleine nature le temps d’un week-end en famille, activité sensorielle, ludique, découverte, balade nocturne, dormir en pleine nature… Inscription obligatoire. contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/ En compagnie de l’association AVRIL, venez vous immerger en pleine nature le temps d’un week-end en famille, activité sensorielle, ludique, découverte, balade nocturne, dormir en pleine nature… Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-27 par Partenaires extérieurs

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pierre-de-Coutances Autres Lieu Saint-Pierre-de-Coutances Adresse Aquascole 1 Rue du Viquet Ville Saint-Pierre-de-Coutances lieuville 49.03825#-1.43358