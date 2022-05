24H VTT DE NORMANDIE Stade du Bol d’Air,76240 Bonsecours Bonsecours Catégories d’évènement: Bonsecours

le samedi 21 mai à Stade du Bol d'Air, 76240 Bonsecours

Epreuve d’endurance VTT se déroulant sur 24h, par équipes de 1 à 6 personnes en relais, du samedi 14h au dimanche 14h, qui regroupe 190 équipes et 720 participants. Il s’agit pour chaque équipe de réaliser un maximum de tours en relais, le tout dans la bonne humeur et la convivialité, afin de permettre à tous de vivre un moment ibnoubliable dans notre belle Normandie ! Restauration et animations sur place : démonstrations de vélos trial, musique, tombola…

Inscriptions closes – Entrée gratuite pour le public

