24h sur piste – Téléthon Montfort-sur-Meu, 3 décembre 2021, Montfort-sur-Meu.

24h sur piste – Téléthon Montfort-sur-Meu

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-04

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu

Un temps fort sous le signe de la solidarité et de la convivialité. Venez vous défier seul ou en équipe et faites le plus de tours possible autour de la piste. Pour les plus aguerris le défi dure 24h !

Programme :

Rendez-vous à 20h le vendredi soir, des animations se dérouleront tout au long des 24h : zumba party, strong party, body combat, animations enfants, musique et quelques douceurs pour se réchauffer.

“Ensemble tout peut changer”, faites un don en ligne ou directement sur place, une cagnotte sera mise à disposition. Rendez-vous à 20h le samedi pour la cérémonie de clôture.

Programme détaillé sur la page Facebook de l’événement “24h en relais téléthon Montfort”

Pass-sanitaire obligatoire

+33 7 70 27 81 62

Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT – Lac de Trémelin