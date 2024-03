24H SAINT-PIERRE Palavas-les-Flots, samedi 15 juin 2024.

24H SAINT-PIERRE Palavas-les-Flots Hérault

24h Saint-Pierre Participez à un événement solidaire unique ! Relevez 3 défis au bénéfice des enfants malades ou en situation de handicap un défi caritatif, un défi sportif et un défi festif. Tous ensemble nous pouvons changer leur avenir, alors osons maintenant pour les enfants ! Infos https://24hsaintpierre.org

Les 24h Saint-Pierre, un défi caritatif pour une cause immense, celle des enfants !

Relevez les 3 défis des 24h Saint-Pierre, cet évènement sportif, festif et solidaire !

Les 3 défis

1°) Défi solidaire

Tous les participants collectent des dons en amont de l’évènement au sein de leur réseau personnel et professionnel collègues, amis, familles, etc.

L’ensemble des dons cumulés vont leur permettre de valider leur engagement et celui de leur équipe.

Ces dons permettront de venir en aide aux causes et projets soutenues par cette 7ème édition, au profit des enfants malades et en situation de handicap.

Vous devez collecter un minimum de 1500€ de dons par équipe, donc environ 150€ par participant afin de valider votre inscription.

Chaque don, effectué par un particulier ou une entreprise, est déductible des impôts.

2°) Défi sportif à travers 4 épreuves phares au choix

Run ou rando Relais 24h En course et/ou marche jour et nuit dans la ville de Palavas-les-Flots !

En équipe de 6 à 12 personnes, participez à un défi unique en son genre ! En marchant ou en courant, traversez la ville de Palavas-les-Flots, pendant 24h non stop du samedi 12h au dimanche 12h, dans une ambiance festive et entraînante.

Run ou rando 7, 14 et 21km Courrez et/ou marchez dans la ville de Palavas-les-Flots !

En solo ou en équipe, choisissez le format que vous souhaitez en courant ou en marchant. 7, 14, 21km, quelle que soit la distance que vous sélectionnez, relevez le défi dans une ambiance exceptionnelle.

Challenge Terre & Mer Retrouvez les épreuves emblématiques du Challenge Terre & Mer

En équipe de 6 à 12 personnes, engagez-vous sur plusieurs épreuves sportives et conviviales dans l’eau et sur le sable.

Challenge connecté Plus d’excuse pour vous engager !

Mobilisez-vous à la date de votre choix partout en France et relever le défi sportif qui vous correspond au profit des enfants.

3°) Défi festif

Dans un environnement festif et convivial, les participants se réunissent au sein du village des 24H, sur la plage afin de profiter d’une programmation musicale et des animations tout au long du weekend.

Ce lieu de vie chaleureux est doté de tentes propices aux échanges et rencontres. Les participants y trouveront un espace bar, une offre de restauration, une chill zone, une soirée musicale ainsi qu’une initiation surf/paddle.

Venez profiter de l’ambiance et supporter les équipes engagées et soutenez ainsi la cause des enfants. En cadeau, vous recevrez le pack collector de la 7ème édition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

371 Avenue Évêché de Maguelonne

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

