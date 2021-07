24H SAINT PIERRE Palavas-les-Flots, 28 août 2021-28 août 2021, Palavas-les-Flots.

24H SAINT PIERRE 2021-08-28 – 2021-08-29

Palavas-les-Flots Hérault

ENSEMBLE POUR UNE 4ÈME ÉDITION DES 24H SAINT-PIERRE

Les inscriptions aux 24h Saint-Pierre sont officiellement ouvertes !

Parce que les enfants sont la meilleure raison de tout oser, nous avons créé il y a 4 ans les « 24h Saint-Pierre » ! La 4eme édition aura lieu les 28 & 29 août à Palavas-les-Flots mais également, pour les participants qui le voudront, partout ailleurs en challenge connecté.

Chaque édition est un nouvel espoir pour les enfants touchés par la maladie ou le handicap, le témoignage d’une communauté tout entière au combat mené au quotidien par ces enfants et leurs familles en dépit de tout !

Ensemble nous écrivons une belle histoire au bénéfice de cette cause immense alors rejoignez le mouvement !

Bloquez dès maintenant les 28 et 29 août 2021 et inscrivez-vous à cette formidable aventure !

Institut Saint-Pierre – 371 Avenue de l’Évêché de Maguelone

+33 4 67 07 75 00

dernière mise à jour : 2021-06-18 par