[http://www.24h-emploi-formation.com](http://www.24h-emploi-formation.com)a Formation » sont de retour pour une 10ème édition à Rouen le jeudi 9 septembre 2021 à La Halle aux Toiles ! Sur place d’une cinquantaine d’exposants (entreprises et centres de formation) seront présents à la rencontre des candidats, venus en nombre munis de CVs et lettres de motivation. De nombreux secteurs d’activités seront représentés lors de cet événement gratuit et ouvert à tous de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Des centaines de postes seront à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…). Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et formulaires d’inscription) seront en ligne sur le site internet de l’événement. Inscription obligatoire sur : www.24h-emploi-formation.com.

Les 24 Heures pour l'Emploi et la Formation – jeudi 9 septembre 2021 – La Halle aux Toiles – 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – Entrée Gratuite.

