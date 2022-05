24h pour l’Emploi et la Formation Caen, 15 septembre 2022, Caen.

24h pour l’Emploi et la Formation Centre des Congrès 13 avenue Albert Sorel Caen

2022-09-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-15 17:00:00 17:00:00 Centre des Congrès 13 avenue Albert Sorel

Caen Calvados

Plus de 500 postes à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…). nPour la 6ème édition des 24h pour l’Emploi et la Formation, plus d’une quarantaine d’entreprises et de centres de formation du bassin caennais seront présents à la rencontre des visiteurs en quête d’opportunités professionnelles, attendus en nombre munis de CV et lettre de motivation. nDe nombreux secteurs d’activité seront représentés lors de cet événement gratuit et ouvert à tous. nPour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! nToutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et les inscriptions) seront en ligne sur le site internet de l’événement à partir du 18 juillet 2022.

Plus de 500 postes à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…).

Pour la 6ème édition des 24h pour l’Emploi et la Formation, plus d’une quarantaine d’entreprises et de…

lea.lebioda@l4m.fr +33 6 00 00 00 00 https://www.24h-emploi-formation.com/caen-2022

Plus de 500 postes à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…). nPour la 6ème édition des 24h pour l’Emploi et la Formation, plus d’une quarantaine d’entreprises et de centres de formation du bassin caennais seront présents à la rencontre des visiteurs en quête d’opportunités professionnelles, attendus en nombre munis de CV et lettre de motivation. nDe nombreux secteurs d’activité seront représentés lors de cet événement gratuit et ouvert à tous. nPour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! nToutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et les inscriptions) seront en ligne sur le site internet de l’événement à partir du 18 juillet 2022.

Centre des Congrès 13 avenue Albert Sorel Caen

dernière mise à jour : 2022-05-14 par