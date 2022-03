24h pour le Seigneur Église Saint-Christophe de Javel Paris Catégorie d’évènement: Paris

24h de prière sans interruption pour l’église toute entière : • Vendredi 25 mars : 18h30 messe solennisée de l’annonciation suivie d’un temps de gratitude – nuit d’adoration silencieuse • Samedi 26 mars : – Messe à 9h – confessions de 10h à 12h – Adoration eucharistique jusqu’à 15h – De 15h à 18h : temps d’adoration, de louange, de prière, d’intercession et de pardon/confessions. Du samedi 25 au dimanche 26 mars Église Saint-Christophe de Javel 28 Rue de la Convention, 75015 Paris Paris Paris

